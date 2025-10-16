Що не так з мобілізацією
«Азов»: атака росіян на Шахове та Володимирівку провалилася

Напередодні штурму окупанти виставили спостережні пункти, намагаючись знищити українські безпілотники.

«Азов»: атака росіян на Шахове та Володимирівку провалилася
Окупанти
Фото: EPA/UPG

Російські війська зазнали невдачі під час чергової спроби масованої механізованої атаки на Добропіллі (Очеретинський напрямок) 16 жовтня. 

Як повідомив 1 корпус НГУ «Азов», ворог планував прорвати оборону та захопити село Шахове.

Спершу зранку окупанти кинули в атаку 22 одиниці бронетехніки, зокрема, колону з 11 танків і бойових машин, яка висунулась із району Малинівки. Напередодні штурму росіяни виставили спостережні пункти, намагаючись знищити українські безпілотники та ускладнити мінування маршрутів просування.

Цього разу противник намагався змінити тактику: 15 жовтня він підтягнув техніку ближче до Шахового і намагався сховати її в лісосмузі. Проте розвідка виявила колону, після чого артилерія та FPV-дрони Сил безпілотних систем знищили дві бронемашини ще до штурму.

Завдяки завчасному інженерному укріпленню позицій, ефективному мінуванню й точним діям артилерії ЗСУ і Нацгвардії наступ ворога зірвали. У підсумку знищили дев’ять і пошкодили чотири одиниці російської бронетехніки.
