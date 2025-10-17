​В Інституті нацпам'яті висловилися проти перейменування скверу на честь Трампа в Чернігові

Представник УІНП зазначив, що на честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті.

Представник Українського Інституту національної пам'яті Сергій Бутко вважає, що перейменування скверу "Казка" у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові на честь президента США Дональда Трампа - "це надзвичайно грубе порушення закону та державної політики національної пам'яті українського народу".

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

Бутко пояснив, що повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» частини 2 статті 3", - сказав Бутко.

"Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензіїй. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв", - додав він.

Ще одним порушенням Бутко називає "непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень" щодо перейменування цього скверу.

"Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?", - питає представник УІНП.