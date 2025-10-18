«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани

У ворога виникли проблеми із евакуаційним транспортом.

На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Фото: EPA/UPG

Агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили масові випадки серед російських окупантів на Запорізькому напрямку, коли ті залишають помирати поранених солдатів на позиціях.

Про це повідомляє партизаниський рух "АТЕШ" у Телеграм.

"Наші агенти з 503 мотострілецького полку повідомляють про катастрофічну ситуацію з евакуацією поранених. Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт та евакуаційні групи за пораненими солдатами, прирікаючи їх на болісну смерть", — ідеться у повідомленні.

Через відсутність евакуаційного транспорту та наказів на евакуацію, окупанти гинуть у першу добу після поранення. "Багато хто з них міг би вижити за своєчасної медичної допомоги".

Офіцери російських підрозділів відкрито заявляють, що "простіше знайти нових людей, ніж ризикувати технікою". 

"Це прямий доказ того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом", — наголошують у "АТЕШ".
