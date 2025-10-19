Росіяни вбили та поранили двох цивільних через обстріли Херсонщини

У Козацькому загинув чоловік, у Томині Балці постраждала жінка.

Російські окупанти атакували село Томина Балка на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранення отримала 67-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові зранку обстріляли Томину Балку. Через ворожі удари постраждала місцева жителька, яка перебувала на вулиці. 67-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, поранення тулуба та руки, перелом пальця", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували.

Також у селі Козацьке російські військові вбили мирного жителя через обстріл.

"Через ворожий обстріл Козацького загинув 71-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким", — повідомив очільник Херсонської ОВА.