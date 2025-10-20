Режим Путіна загнаний у кут, ‒ очільник МЗС Франції

Росія зараз перебуває не у вигідному військовому становищі. Так вважає голова французького МЗС Жан-Ноель Барро, повідомляє Радіо Свобода.

Барро про це заявив на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

“Росія ‒ принаймні режим Путіна – загнана у кут – у військовому, політичному й економічному сенсі. За останні тисячу днів Росія змогла захопити лише один відсоток території України. Економіка деградує дуже стрімко під тиском того, які ресурси задіює Росія задля підтримки своєї війни проти України", – сказав Барро.

Очільник МЗС Франції наголосив, що проблем Росії додають також удари України вглиб її території та західні санкції.

“Є тиск українських ударів (по енергетичній інфраструктурі Росії – ред.), які вже знищили близько п’ятої частини російських нафтопереробних заводів. І є тиск санкцій, яким Володимир Путін піддає своїх власних людей. Час грає не на користь Росії”, – додав французький посадовець.