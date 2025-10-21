Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів
Фото: Держспецзв'язку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) 
  • танків – 11 278 (+8)
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37) 
  • артилерійських систем – 33 902 (+23)
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235)
  • крилаті ракети – 3 864 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 980 (+0)

Дані уточнюються.
