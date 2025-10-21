Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 132 200 (+1 130)

танків – 11 278 (+8)

бойових броньованих машин – 23 436 (+37)

артилерійських систем – 33 902 (+23)

РСЗВ – 1 524 (+0) од.

засоби ППО – 1 229 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235)

крилаті ракети – 3 864 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134)

спеціальна техніка / special equipment – 3 980 (+0)

Дані уточнюються.