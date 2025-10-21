Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 132 200 (+1 130)
- танків – 11 278 (+8)
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37)
- артилерійських систем – 33 902 (+23)
- РСЗВ – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО – 1 229 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235)
- крилаті ракети – 3 864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134)
- спеціальна техніка / special equipment – 3 980 (+0)
Дані уточнюються.