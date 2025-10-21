Росіяни розмістили їх на аеродромах ТОТ.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили два легкомоторні літаки росіян на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією СБУ, окупанти розмістили ці літаки на аеродромах і використовували їх для перехоплення українських далекобійних дронів.

Як зазначають у спецслужбі, ліквідація таких цілей допомагає «розчищати небо» для українських безпілотників, що завдають ударів по об’єктах у тилу ворога.

«Така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами», — повідомили у СБУ.