Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили два легкомоторні літаки росіян на тимчасово окупованих територіях.
За інформацією СБУ, окупанти розмістили ці літаки на аеродромах і використовували їх для перехоплення українських далекобійних дронів.
Як зазначають у спецслужбі, ліквідація таких цілей допомагає «розчищати небо» для українських безпілотників, що завдають ударів по об’єктах у тилу ворога.
«Така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами», — повідомили у СБУ.