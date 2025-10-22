Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Україна і Швеція підписали документ про співпрацю над постачанням великої партії винищувачів

Наша держава готується до укладення угоди про постачання оновлених Gripen.

Україна і Швеція підписали документ про співпрацю над постачанням великої партії винищувачів
Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

На пресконференції після підписання документа Крістерссон сказав, що документ наблизить обидві держави до укладення великої експортної угоди із оборонною компанією SAAB, а також відкриє великі можливості для повітряних сил України і Швеції та для довгострокової промислової співпраці між обома державами.

Шведський прем’єр сказав, що його держава багато вчиться від України і на зустрічі з українською делегацією пройшлися по конкретних галузях, у яких Швеція може перейняти український досвід. 

Крістерссон зауважив, що лист про наміри не передбачає конкретні поставки допомоги, а передбачає довгострокову співпрацю і можливості укласти велику угоду між країнами. 

Глава шведського уряду також сказав, що зараз Швеція починає виробляти 100-150 винищувачів JAS 39 Gripen серії E, і це «дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні». 

«Сильна Україна із сильною обороною – це найкращий довгостроковий спосіб захисту не лише для України, а й для інших європейських націй», - наголосив Крістерссон.
