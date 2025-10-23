«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Ексголові КРАІЛ Івану Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО

Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

Ексголові КРАІЛ Івану Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО
Іван Рудий
Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

Ексголові ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО, передає Офіс генпрокурора. 

Ексчиновник утримується під вартою в Київському СІЗО у межах іншого провадження — за підозрою у сприянні діяльності російського онлайн-казино, зберіганні наркотиків і зброї.

За даними слідства, під час обшуку в камері працівники ізолятора виявили у нього мобільний телефон. Не бажаючи його віддати, підозрюваний вихопив відеореєстратор і почав бити майора внутрішньої служби.

Його зупинили працівники СІЗО та інший ув’язнений.

Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.
