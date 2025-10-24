Єрмак: із окупації в Україну вдалося вивезти маму із немовлям

Із тимчсово окупованої території на підконтрольну Україні вдалося вивезти маму із немовлям.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації молоду маму з немовлям", – написав він у телеграмі.

Після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної жінки перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину.

Єрмак розповів, що жінка рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину.

"Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро. Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці", – зазначив він і подякував команді Української мережі за права дитини за допомогу у порятунку молодої родини.