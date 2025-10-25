РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та БпЛА, є жертви

Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та БпЛА, є жертви

Під ворожим вогнем опинилася Синельниківщина: двоє людей загинули, семеро поранені.

РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та БпЛА, є жертви
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія атакувала ракетами та БпЛА Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки РФ двоє цивільних загинули, семеро поранені.

Про це інформує т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро – постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. 

Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру.

По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик. 

"За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін. Захисники знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА, повідомили в ПвК", – додає Гайваненко. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies