РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та БпЛА, є жертви

Російська армія атакувала ракетами та БпЛА Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки РФ двоє цивільних загинули, семеро поранені.

Про це інформує т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро – постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто.

Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру.

По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик.

"За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін. Захисники знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА, повідомили в ПвК", – додає Гайваненко.