Головне за вівторок, 9 грудня: оборона Покровська, майже 165 боєзіткнень, заяви Зеленського

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 грудня відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Чверть боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку, активні бойові дії тривають і на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 грудня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з керівниками та редакторами провідних українських медіа, і розповів про реальну обстановку на фронті.

Олександр Сирський наголосив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів.

Також він зазначив, що Мирноград не перебуває в оточенні, а у Куп’янську триває успішна контрдиверсійна операція Сил оборони України.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський в коментарі італійській газеті La Repubblica під час візиту до Італії заявив, що готовий до проведення виборів в Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico знову заявив, що в Україні вже час провести президентські вибори. У лютому представник Трампа Кіт Келлог говорив, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці.

Як відомо, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану, який запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Інші заяви Президента Зеленського – в нашій інформаційній стрічці.

Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю POLITICO також заявив, що Росія зараз має сильнішу переговорну позицію, ніж Україна.

Він вкотре повторив припущення, що війни проти України не сталося б, якби він був президентом. А якби його не обрали президентом торік, то, переконаний Трамп, ситуація була б зараз гіршою. Хоча і зараз вона погана. "Це велика проблема для Європи. І вони не залагоджують її добре", – вважає він.

Також президент США сказав, що останній драфт мирної пропозиції, переданий українцям, нібито був схвалений її делегацією.

"Його люди вподобали пропозицію. Їм вона справді сподобалася. Його лейтенанти, його топлюди, їм вона сподобалася, але вони сказали, що він її ще не читав. Я думаю, йому варто знайти час, щоб прочитати", – сказав він.

Що ще наговорив Трамп – в наших новинах.

У Львівській області стався черговий випадок нападу на військовослужбовця зі складу групи оповіщення.

“Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу “сокира-молоток”, - повідомила пресслужба Оперативного командування “Захід”.

Постраждалого військовослужбовця було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до хабаря.

Скороход присудили заставу в розмірі 3 млн 28 тисяч грн.

Депутатка також повинна прибувати до слідчого, не виїжджати з України, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також - носити електронний браслет.

Раніше двом іншим фігурантам - помічнику Скороход та ймовірному спільнику - обрали запобіжні заходи у вигляді застав.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!