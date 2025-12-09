9 грудня російська армія атакувала Херсонську область за допомогою артилерії, зокрема реактивної, та дронів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

“Станом на 17:30 відомо, що п’ятеро людей дістали поранень внаслідок російської агресії”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вранці у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона травмувалися чоловік та жінка. За аналогічних обставин вдень постраждав чоловік у селі Урожайне та ще одна людина надвечір – у Херсоні.

Ще один чоловік отримав поранення у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу.

Також внаслідок обстрілів російських окупантів були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, приміщення їдальні, автотранспорт.