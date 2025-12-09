Поки що Москва готовності до конструктиву не демонструє.

Україна погодиться на так зване енергетичне перемир’я, якщо Росія припинить бити по українській енергетиці. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 9 грудня.

Зараз Росія не сигналізує про готовність будь-якого перемир’я. Не лише енергетичного.

Президент додав, що Київ завжди сигналізував про готовність до припинення вогню. Але поки окупанти нищать енергетику, їм будуть відповідати.