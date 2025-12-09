Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія перестане бити по енергетиці

Поки що Москва готовності до конструктиву не демонструє. 

Зеленський: Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія перестане бити по енергетиці
Наслідки атаки Росії на енергетику 8 травня
Фото: Зеленський у Telegram

Україна погодиться на так зване енергетичне перемир’я, якщо Росія припинить бити по українській енергетиці. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 9 грудня. 

Зараз Росія не сигналізує про готовність будь-якого перемир’я. Не лише енергетичного.

Президент додав, що Київ завжди сигналізував про готовність до припинення вогню. Але поки окупанти нищать енергетику, їм будуть відповідати. 

  • Росія в односторонньому порядку оголошувала "енергетичне перемир'я" навесні, прагнучи продемонструвати США свою нібито готовність до конструктиву. І хоча кількість далекобійних ударів по енергетиці впала, Росія продовжувала атакувати інші цивільні об'єкти, зокрема будинки, і проводила смертоносні атаки на тилові міста. 
