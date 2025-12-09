Україна погодиться на так зване енергетичне перемир’я, якщо Росія припинить бити по українській енергетиці. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 9 грудня.
Зараз Росія не сигналізує про готовність будь-якого перемир’я. Не лише енергетичного.
Президент додав, що Київ завжди сигналізував про готовність до припинення вогню. Але поки окупанти нищать енергетику, їм будуть відповідати.
- Росія в односторонньому порядку оголошувала "енергетичне перемир'я" навесні, прагнучи продемонструвати США свою нібито готовність до конструктиву. І хоча кількість далекобійних ударів по енергетиці впала, Росія продовжувала атакувати інші цивільні об'єкти, зокрема будинки, і проводила смертоносні атаки на тилові міста.