Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, є поранений

Російські окупанти завдали ударів по одній із лікарень Херсона. Постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:50 російські військові обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг", – ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

Також до лікарні звернулися двоє жителів Антонівки, які напередодні вдень потрапили під російський обстріл. У 72-річної жінки та 69-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку.