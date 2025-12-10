Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, є поранений

37-річний чоловік зазнав травм. Його госпіталізували.

Нологовий будинок у Херсоні
Фото: Скриншот відео

Російські окупанти завдали ударів по одній із лікарень Херсона. Постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:50 російські військові обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг", – ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували.

Також до лікарні звернулися двоє жителів Антонівки, які напередодні вдень потрапили під російський обстріл. У 72-річної жінки та 69-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку.
