Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
На Одещині через атаку ворога пошкоджений об'єкт енергетики

Інформації про постраждалих немає.

Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на 11 грудня російські війська атакували Одеську бласть дронами. Пошкоджений об'єкт енергетики та будинки поблизу. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

"Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону", – розповів він.  

За даними ДСНС, пошкоджено два приватні будинки та адміністративна будівля. 

Росія вночі 11 грудня атакувала Одеську область
Рятувальник на місці удару
Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
