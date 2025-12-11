Інформації про постраждалих немає.

Росія знову вдарила по Одеській області

У ніч на 11 грудня російські війська атакували Одеську бласть дронами. Пошкоджений об'єкт енергетики та будинки поблизу. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону", – розповів він.

За даними ДСНС, пошкоджено два приватні будинки та адміністративна будівля.

Фото: ДСНС України в Telegram Росія вночі 11 грудня атакувала Одеську область

Фото: ДСНС України Telegram Рятувальник на місці удару

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.