У ніч на 11 грудня російські війська атакували Одеську бласть дронами. Пошкоджений об'єкт енергетики та будинки поблизу. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.
"Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону", – розповів він.
За даними ДСНС, пошкоджено два приватні будинки та адміністративна будівля.
Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
- Нещодавно росіяни на Одещині дронами атакували енергооб'єкт. Були перебої зі світлом та телопостачанням.