В Офісі президента прокоментували публікацію Le Monde про "згоду" України на "демілітаризовану" зону

Слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про “згоду” України на створення буферної зони в Донецькій області були спотворені, повідомив у коментарі журналістам радник президента Дмитро Литвин. Він сказав, що видання Le Monde навело некоректний переклад і подачу.

Подоляк, за словами Литвина, сказав, що загалом можна обговорювати різні речі, але питання полягає в деталях. Згоду може висловлювати лише український народ або найвища політична влада.

“Чи погодилась Україна чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам”, – прокоментував Литвин.

Учора президент Володимир Зеленський сказав, що США в мирній угоді пропонують створити в Донецькій області “вільну економічну зону”, що передбачатиме виведення армії України з її вільної частини. Росія це називає “демілітаризованою” зоною. При цьому немає гарантій, що росіяни після відведення української армії не окупують ще й цю територію або не інфільтрують туди своїх людей під виглядом цивільних.

Президент вважає, що згоду чи незгоду на цю пропозицію мають давати українські громадяни на референдумі або виборах.



