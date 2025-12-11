Зеленський: США пропонують створити на Донбасі "вільну економічну зону" з відведенням армії України

Учора Україна передала США своє бачення мирного плану, яке вона розробила спільно з європейцями. Остаточним він не є, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Він пояснив, що це – реакція на план, який США редагували і обговорювали в Росії. Це не остаточний план.

“Вже був відредагований перший план – з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз”, – сказав він.

План є комплексом документів, деякі з яких ще не завершені. Вони залежать від того, яким буде базовий документ, який нині складається з 20 пунктів.

“В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Тобто 20 пунктів – це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів”, – сказав він.

Учора зі США проговорили економічний напрям та відбудову.

“Але я думаю, що в цьому економічному напрямку буде не один документ. І над цим економічним планом заходів з нашого боку будуть працювати прем’єр-міністерка Свириденко, міністр економіки Соболев, думаю, що також віцепреʼєр-міністр Качка і, напевно, ще кілька людей, які працювали над Mineral Deal”6 – сказав він.

Щодо гарантій безпеки сьогодні відбулася розмова по відеозвʼязку з групою колег зі США.

“Також має бути узгоджене достатньо загальне бачення з якимись важливими точковими пунктами. Після цього українська група – вже не економічна, а безпекова – буде працювати з американською групою безпеки. Це буде один документ або більше – подивимося, але гарантії безпеки мають бути дійсно ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення. Тому ми максимум уваги цьому приділяємо”, – пояснив він.

Коментуючи загальний документ на 20 пунктів, президент сказав.

“Ми вдячні, що Америка працює з нами, і намагається бути посередині. Ми постійно в контакті з ними. Але на сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах. «Рускі» хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо «вільної економічної зони». Американці називають це так, а «рускі» – «демілітаризованою зоною». Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено”, – сказав він.

Зеленський додав, що США бачать компроміс у тому, що Сили оборони мають вийти з Донецької області, а росіяни – туди не заходити.



