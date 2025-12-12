PlayCity оштрафувало блогерку Алхім за незаконну рекламу казино

Державне агентство PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім за незаконну рекламу казино.
Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень.
"Серед останніх — штрафи за рекламу казино блогерам Колі Заліпусі та Анні Алхім, які просували азартні ігри на своїх акаунтах в Instagram. Аудиторія обох — понад пів мільйона підписників", – розповів голова PlayCity Геннадій Новіков.
Він додав, що у порушників є три місяці, щоб добровільно сплатити штраф у ₴4,8 млн чи оскаржити його. Щойно цей строк спливе, матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення.
У міністерстві зазначили, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.
Команда фіксує порушення закону під час моніторингу та завдяки скаргам українців.
В Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.
Коли реклама дозволена?
- Якщо замовником є організатор азартних ігор з українською ліцензією
- Реклама розміщена у визначених законом медіа
- Вказано вікове обмеження 21+
- Додано попередження про відповідальну гру
Порушенням є будь-який контент, який:
- демонструє інтерфейс гри, ставки чи виграші;
- просуває бренди нелегальних організаторів;
- обіцяє бонуси, «гру безплатно» чи інші переваги;
- подає азартні ігри як спосіб легкого доходу;
- маскує рекламу під особистий досвід.