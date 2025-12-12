НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Суспільство

За пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.

PlayCity оштрафувало блогерку Алхім за незаконну рекламу казино
Казино, ілюстративне фото
Фото: pixabay

Державне агентство PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім за незаконну рекламу казино.

Про це повідомили у Мінцифри

Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень.

"Серед останніх — штрафи за рекламу казино блогерам Колі Заліпусі та Анні Алхім, які просували азартні ігри на своїх акаунтах в Instagram. Аудиторія обох — понад пів мільйона підписників", – розповів голова PlayCity Геннадій Новіков.

Він додав, що у порушників є три місяці, щоб добровільно сплатити штраф у ₴4,8 млн чи оскаржити його. Щойно цей строк спливе, матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення.

У міністерстві зазначили, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн. 

Команда фіксує порушення закону під час моніторингу та завдяки скаргам українців.

В Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.

Коли реклама дозволена?

  • Якщо замовником є організатор азартних ігор з українською ліцензією
  • Реклама розміщена у визначених законом медіа
  • Вказано вікове обмеження 21+
  • Додано попередження про відповідальну гру

Порушенням є будь-який контент, який:

  • демонструє інтерфейс гри, ставки чи виграші;
  • просуває бренди нелегальних організаторів;
  • обіцяє бонуси, «гру безплатно» чи інші переваги;
  • подає азартні ігри як спосіб легкого доходу;
  • маскує рекламу під особистий досвід.
