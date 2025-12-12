PlayCity оштрафувало блогерку Алхім за незаконну рекламу казино

За пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.

Державне агентство PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім за незаконну рекламу казино.

Про це повідомили у Мінцифри.

Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень.

"Серед останніх — штрафи за рекламу казино блогерам Колі Заліпусі та Анні Алхім, які просували азартні ігри на своїх акаунтах в Instagram. Аудиторія обох — понад пів мільйона підписників", – розповів голова PlayCity Геннадій Новіков.

Він додав, що у порушників є три місяці, щоб добровільно сплатити штраф у ₴4,8 млн чи оскаржити його. Щойно цей строк спливе, матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення.

У міністерстві зазначили, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн.

Команда фіксує порушення закону під час моніторингу та завдяки скаргам українців.

В Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.

Коли реклама дозволена?

Якщо замовником є організатор азартних ігор з українською ліцензією

Реклама розміщена у визначених законом медіа

Вказано вікове обмеження 21+

Додано попередження про відповідальну гру

Порушенням є будь-який контент, який: