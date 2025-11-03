Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У Польщі затримали антиукраїнського активіста та стрімера

Йому висунули шість обвинувачень.

Поліція Польщі (ілюстративне фото)
Фото: the Canberra Times

У пятницю, 31 жовтня, у Польщі правоохоронці затримали антиукраїнського активіста та стрімера Пйотра Н., також відомого як "Джон (Назар) Малкович". Йому висунули шість обвинувачень. Сьогодні, 3 листопада, суд вирішить питання тимчасового арешту підозрюваного.

Як пише RMF24, його звинувачують зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою.

Чоловіка, який їхав за кермом автомобіля, затримали поліцейські з Гдині. У його організмі виявили заборонені речовини. 

44-річному чоловікові інкримінують погрози, а також публікацію відео з холодною зброєю. Також звинувачення стосуються пропаганди насильства і підбурювання до ненависті на національному та релігійному ґрунті.

Крім того, він порушив заборону на поширення символів, що підтримують російську агресію проти України. Також йому висунуто звинувачення у незаконному розголошенні персональних даних потерпілого.

Не виключено, що він також відповідатиме за керування під впливом наркотиків.

Зазначається, що шість "нових"  звинувачень стосуються дій, скоєних минулого тижня, але кількість висунутих проти "Назара" звинувачень сягає десятків. 
