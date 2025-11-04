Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Латвія обмежила доступ до 27 російських пропагандистських сайтів

На цих сайтах поширювали однобічну інформацію про війну Росії проти України, поширювали вигідну для РФ інтерпретацію історії. 

Латвія обмежила доступ до 27 російських пропагандистських сайтів

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 27 інтернет-сайтів, які поширюють російську пропаганду. 

Про це пише Delfi.

Рада отримала лист від Служби державної безпеки (VDD) із проханням перевірити такі сайти: gra.ru, tagilcity.ru, donnews.ru, 1rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, чукотка.рф та інші.

Також отримали лист щодо сайтів militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru і gnkk.ru.

На думку компетентних органів країни, на цих сайтах поширювали однобічну й тенденційну інформацію про війну Росії проти України, здійснювали інформаційну та суспільну підтримку російських військових, які беруть участь у бойових діях в Україні, а також формували відчуття приналежності та позитивного ставлення до Росії.

На частині цих ресурсів також поширювали вигідну для Росії інтерпретацію історії та легітимізували належність незаконно окупованих і анексованих українських територій до Росії.

За оцінкою фахівців, такий контент може негативно впливати на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, сприйняття демократичних цінностей, а також послаблювати солідарність Латвії з Україною в питаннях її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше NEPLP уже неодноразово ухвалювала аналогічні рішення про блокування доступу до інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.

  • У вересні Латвія заблокувала ще 12 інтернет-ресурсів, які пошриювали російську пропаганду.
