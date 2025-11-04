Латвія обмежила доступ до 27 російських пропагандистських сайтів

На цих сайтах поширювали однобічну інформацію про війну Росії проти України, поширювали вигідну для РФ інтерпретацію історії.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 27 інтернет-сайтів, які поширюють російську пропаганду.

Про це пише Delfi.

Рада отримала лист від Служби державної безпеки (VDD) із проханням перевірити такі сайти: gra.ru, tagilcity.ru, donnews.ru, 1rnd.ru, dontr.ru, fedpress.ru, salsknews.ru, domostroydon.ru, newsib.net, ctv7.ru, infopro54.ru, trk-bratsk.tv, kazachestvo.ru, sia.ru, sibru.com, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, чукотка.рф та інші.

Також отримали лист щодо сайтів militaryarms.ru, mustoi.ru, literia.ru, bashinform.ru, yutazy.ru, media73.ru, ivanovoobl.ru, nevadm.ru і gnkk.ru.

На думку компетентних органів країни, на цих сайтах поширювали однобічну й тенденційну інформацію про війну Росії проти України, здійснювали інформаційну та суспільну підтримку російських військових, які беруть участь у бойових діях в Україні, а також формували відчуття приналежності та позитивного ставлення до Росії.

На частині цих ресурсів також поширювали вигідну для Росії інтерпретацію історії та легітимізували належність незаконно окупованих і анексованих українських територій до Росії.

За оцінкою фахівців, такий контент може негативно впливати на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, сприйняття демократичних цінностей, а також послаблювати солідарність Латвії з Україною в питаннях її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше NEPLP уже неодноразово ухвалювала аналогічні рішення про блокування доступу до інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.