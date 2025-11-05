NYT: Трамп розглядає декілька варіантів військових дій проти Венесуели, у тому числі захоплення або ліквідацію Мадуро

За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Навіть за умови юридичного обґрунтування, будь-яка спроба усунути Мадуро залишатиметься високоризикованою політично, військово й міжнародно.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі, повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Його радники розділилися: частина наполягає на жорстких діях, щоб «усунути Мадуро», інші попереджають про ризики — від втрат серед американських військових до провалу операції.

Президент, зазначає NYT, не приховує занепокоєння можливими наслідками, але водночас ставить питання про вигоди для США, зокрема — про те, чи може країна отримати контроль над венесуельською нафтою.

Юристи Міністерства юстиції працюють над підготовкою правової аргументації, яка дозволила б провести військову операцію без схвалення Конгресу. Вона ґрунтується на твердженні, що Мадуро та його оточення є ключовими фігурами наркокартелю Cartel de los Soles, визнаного у США наркотерористичною організацією.

Це, за задумом радників, могло б створити юридичну основу навіть для ліквідації Мадуро. Подібну логіку адміністрація вже застосовувала у морських операціях проти суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків.

NYT зазначає, що для тиску на режим Мадуро Сполучені Штати активно нарощують військову присутність у регіоні. У Карибському морі перебувають близько 10 000 американських військових, половина з яких розміщена на кораблях.

До середини місяця очікується прибуття авіаносця USS Gerald R. Ford з 5 000 моряками і понад 75 літаками, серед них — F/A-18. У регіоні також діють стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1, а підрозділи спецоперацій провели навчання поблизу узбережжя Венесуели. За оцінками видання, така демонстрація сили може бути частиною психологічної кампанії тиску на Мадуро.

За даними NYT, адміністрація розглядає три основні сценарії дій:

Авіаудари по військових об’єктах — атаки на бази, що можуть бути залучені до наркоторгівлі, щоб підірвати підтримку армії для Мадуро. У Вашингтоні припускають, що за таких умов президент Венесуели може втекти або стати вразливим до захоплення.

Операції спецпідрозділів Delta Force або SEAL Team 6 — з метою захоплення або ліквідації лідера Венесуели. Білий дім планує обґрунтувати це тим, що Мадуро не є легітимним главою держави, а керівником наркокартелю.

Наземна операція для захоплення інфраструктури — відправлення контртерористичних сил для взяття під контроль аеродромів і нафтових родовищ. Такий сценарій несе найбільші ризики для американських військових і цивільних, особливо у разі боїв у міських умовах Каракаса.

Трамп, як зазначає NYT, не поспішає ухвалювати рішення. Він побоюється, що будь-яка масштабна наземна операція може втягнути США у нову затяжну війну, що суперечить його обіцянці «покласти край вічним конфліктам». Водночас у Білому домі визнають, що жоден зі сценаріїв не гарантує успіху: навіть у випадку повалення Мадуро немає впевненості, що новий уряд буде стабільним чи орієнтованим на США.

Юридичні радники вже працюють над оновленням висновку, подібного до того, що використовувався для виправдання удару по іранському генералу Касему Сулеймані у 2020 році. Однак навіть за умови юридичного схвалення, будь-яка спроба усунути Мадуро залишатиметься високоризикованою політично, військово й міжнародно. Як пише The New York Times, адміністрація готується до рішення, яке може стати найнебезпечнішим зовнішньополітичним кроком президентства Дональда Трампа.