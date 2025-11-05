Розвідка: російські компанії перейшли в режм виживання

Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для російського бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

38,9 % підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів – проти 25 % роком раніше.

Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34 % компаній (у II кварталі – 30 %), а нестачу оборотних коштів – 32,4 %. Логістичні труднощі відчули 15 % респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10 %.

Більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. Заходів із "оптимізації" вживають 68 % компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80 %) та витрати на послуги (37 %). Ще 15 % скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.

Оцінюючи загальний стан економіки, бізнес називає ситуацію "складною та тривожною". Навіть прогнозоване зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія поліпшення ділового клімату.

Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості.

Зростання частки неплатежів – з 25 % до 38,9 % – свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу.