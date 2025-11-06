Шатдаун у США: американські солдати у Німеччині отримали поради звертатися до банків їжі через затримку зарплати

Солдати можуть не отримати зарплату у листопаді. Водночас за жовтень американські військові отримали зарплату завдяки екстреним коштам із різних джерел.

Американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун у США. Різноманітні фонди покрили виплати за жовтень, але подальші виплати залишаються під питанням, передає Euronews.

Близько 37 тисяч американських військових, дислокованих у Німеччині, не впевнені, чи отримають зарплату за листопад, оскільки США переживають найдовше в історії призупинення роботи уряду. Пентагон попередив, що солдати можуть не отримати середньомісячну виплату, попри тимчасове фінансування за жовтень.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив CBS News, що «починаючи з 15 листопада наші військові, які готові ризикувати життям, більше не зможуть отримувати платню», якщо бюджетна суперечка між демократами і республіканцями триватиме.

Армія США опублікувала на своєму сайті інструкції, де радить солдатам у Німеччині звертатися до організацій соціальної допомоги, кредитних спілок, банків їжі та ініціатив з обміну продуктами, де волонтери безкоштовно роздають залишки їжі через так звані публічні холодильники.

Німецькі соціальні виплати здебільшого недоступні для американських військових, тож вони фактично залишаються сам на сам із проблемами.

Експерт із трудового права Міхаель Фульротт пояснив, що допомога громадянам не може поширюватися на солдатів, які «зазвичай перебувають у Німеччині тимчасово», а правила НАТО забороняють застосовувати німецькі соціальні норми до іноземних військових, щоб уникнути подвійних виплат.

Міністерство фінансів Німеччини втрутилося, щоб підтримати близько 12 тисяч цивільних працівників на базах США, виділивши 43 мільйони євро для працівників логістики, харчування, постачання та охорони. Ця сума є позикою, яку США повинні повернути після зняття бюджетного блокування.

Американські військові отримали зарплату за жовтень завдяки екстреним коштам із різних джерел: 2,5 мільярда доларів — із закону про зниження податків улітку, 1,4 мільярда — із рахунків військових закупівель і ще 1,4 мільярда — із фондів досліджень і розробок.

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, анонімний донор виділив ще 130 мільйонів доларів спеціально на зарплати і пільги солдатам; Трамп, за даними CNN, отримав цю пожертву від «друга».

Ці кошти стали критично важливими, адже, за даними ініціативи Blue Star Families, «менше третини військових сімей мають заощадження понад 3 тисячі доларів».

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун висловив сподівання, що сенатори домовляться про бюджет до кінця тижня, що може покласти край шатдауну, який триває з 1 жовтня.

Через зупинку роботи уряду державних службовців відправлено у вимушену відпустку без оплати, а військові чекають на вирішення бюджетної кризи в Конгресі.

На відміну від Німеччини, де зарплату виплачують раз на місяць, американські військові отримують її кожні два тижні — що загострює фінансові труднощі під час затримок у виплатах.