Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
У Румунії виступають проти того, аби Штати виводили свої війська

Румунське Міноборони вважає, що такий крок пропаганда РФ може використати як доказ нібито розколу НАТО.

Показові навчання армії США у Румунії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Румунія закликала США переглянути рішення про виведення 800 американських військових із країни, пише Politico

Державний секретар Міноборони Румунії Сорін Молдован заявив, що такий крок «може бути використаний російською пропагандою» як доказ нібито розколу всередині НАТО.

«Я вважаю, що це рішення можна скасувати… і його слід скасувати», — наголосив Молдован. За його словами, Вашингтон має «зрозуміти, що загроза знаходиться тут — на східному фланзі Альянсу».

Молдован визнав, що в оперативному сенсі виведення контингенту не вплине на оборону Румунії, однак назвав політичний сигнал «недоречним у нинішніх умовах». За його словами, це рішення може створити враження нестачі єдності серед союзників і «підіграти російським наративам».

Він також нагадав, що Росія дедалі активніше отримує підтримку з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї: «Ми говоримо не лише про Росію… Північна Корея надсилає війська, Іран допомагає Москві своїми технологіями. Треба бачити всю картину».

За словами Молдована, довіра до союзників є ключовою: «Ми дуже розраховуємо на підтримку США на східному фланзі. НАТО сильне лише тоді, коли всі союзники присутні там».

  • Як відомо, Пентагон оголосив про плани повернути бригаду з приблизно 800 військових зі складу піхотних сил до Кентуккі в межах переорієнтації зусиль на внутрішню безпеку США та Індо-Тихоокеанський регіон.
