У Румунії виступають проти того, аби Штати виводили свої війська

Румунське Міноборони вважає, що такий крок пропаганда РФ може використати як доказ нібито розколу НАТО.

Румунія закликала США переглянути рішення про виведення 800 американських військових із країни, пише Politico.

Державний секретар Міноборони Румунії Сорін Молдован заявив, що такий крок «може бути використаний російською пропагандою» як доказ нібито розколу всередині НАТО.

«Я вважаю, що це рішення можна скасувати… і його слід скасувати», — наголосив Молдован. За його словами, Вашингтон має «зрозуміти, що загроза знаходиться тут — на східному фланзі Альянсу».

Молдован визнав, що в оперативному сенсі виведення контингенту не вплине на оборону Румунії, однак назвав політичний сигнал «недоречним у нинішніх умовах». За його словами, це рішення може створити враження нестачі єдності серед союзників і «підіграти російським наративам».

Він також нагадав, що Росія дедалі активніше отримує підтримку з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї: «Ми говоримо не лише про Росію… Північна Корея надсилає війська, Іран допомагає Москві своїми технологіями. Треба бачити всю картину».

За словами Молдована, довіра до союзників є ключовою: «Ми дуже розраховуємо на підтримку США на східному фланзі. НАТО сильне лише тоді, коли всі союзники присутні там».