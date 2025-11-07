ЗМІ: Віктор Орбан відвідає Білий дім, щоб спробувати організувати зустріч Трампа і Путіна

Радники Орбана стверджують, що така зустріч могла б допомогти завершити війну Росії в Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю відвідає Білий дім, щоб спробувати організувати ще одну зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Як пише The Guardian, радники Орбана стверджують, що така зустріч могла б допомогти завершити війну між Росією та Україною. Орбан запропонував провести саміт у Будапешті.

Під час угорський прем'єр спробує добитися звільнення своєї держави від американських санкцій проти російського енергетичного сектору. Трамп нещодавно звинуватив Путіна у затягуванні переговорів про припинення війни.

Однак, за словами джерел, головна мета Орбана – переконати Трампа відвідати Будапешт перед парламентськими виборами в Угорщині, запланованими на квітень. Такий візит зміцнив би імідж Орбана як міжнародного державного діяча й мобілізував би його електорат.

"Російське питання буде обговорюватися, але для Орбана найважливіше – це вибори", – сказало одне із близьких до уряду джерел.

Аналітики відзначають, що візит Трампа став би "великим політичним подарунком" для Орбана. Водночас критики називають угорського прем’єра "троянським конем Путіна" в ЄС. Він давно розбудовує мережу контактів із світовими праворадикальними силами й підтримує тісні зв’язки з Трампом, який неодноразово вихваляв Угорщину як "консервативний рай".

Керівник апарату Орбана Гергелі Гуляш, заявив, що зустріч у Білому домі стане "можливістю визначити дорожню карту, яка може призвести до зустрічі США і Росії, а через неї – до мирної угоди між Росією та Україною".

Попередня спроба організувати діалог зірвалася через позицію глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Незважаючи на це, Орбан, за словами спостерігачів, знову підніме це питання, прагнучи підживити імідж Трампа як миротворця.

Спостерігачі вважають, що зустріч Орбана з Трампом стане індикатором серйозності американських намірів посилювати тиск на Москву. Якщо питання санкцій не обговорюватиметься, це може свідчити про небажання адміністрації дійсно жорстко діяти проти Росії.