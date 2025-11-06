Трамп стверджує, що Путін попросив його врегулювати війну в Україні

Це сталося два тижні тому.

Президент США Дональд Трамп на Американському бізнес-форумі у Маямі заявив, що кремлівський керівник Путін попросив його врегулювати російсько-українську війну.

Як пише Укрінформ, під час розмови двотижневої давнини Путін, як стверджує республіканець, поскаржився господарю Білого дому, що упродовж десяти років ніхто не міг цього зробити. Але Трамп нібито "має все врегулювати".

При цьому президент США стверджує, що вже зміг владнати деякі питання "за годину", але не уточнив, що має на увазі.

Трамп також розкритикував ООН, яка "не змогла запропонувати жодної допомоги в урегулюванні війни Росії проти України, а також інших конфліктів", які президент "зупинив після повернення в Овальний кабінет".