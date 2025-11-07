Олексій Кулеба: починаємо будівництво другої в Україні євроколії

Завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

В Україні розпочинається будівництво другої в країні євроколії.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Євроколія буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії складає близько 80 км, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

Україна отримала від Єврокомісії для цього будівництва перші грантові 73,5 млн євро.

Олексій Кулеба нагадав, що два місяці тому відкрили першу в сучасній історії України євроколію між Чопом та Ужгородом, і 9,5 тис. пасажирів вже скористалися цими маршрутами.