Олексій Кулеба: починаємо будівництво другої в Україні євроколії

В Україні розпочинається будівництво другої в країні євроколії.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Євроколія буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії складає близько 80 км, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року.
Україна отримала від Єврокомісії для цього будівництва перші грантові 73,5 млн євро.
Олексій Кулеба нагадав, що два місяці тому відкрили першу в сучасній історії України євроколію між Чопом та Ужгородом, і 9,5 тис. пасажирів вже скористалися цими маршрутами.
Як відомо, в сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія - 1520 мм.
24 травня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
У квітні 2023 року Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км на Львівщині та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Тоді ж між Україною та Польщею запустили по ній тестовий поїзд.
Також повідомялося, що ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.
У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км.
- У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти.