Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось майже 60 боєзіткнень

На Костянтинівському напрямку відбулось ще 18 боєзіткнень.

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось майже 60 боєзіткнень
Українські бійці, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 7 листопада відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 115 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3 074 дрони-камікадзе та здійснили 3 864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав шести авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. Два бойові зіткнення не завершено.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 18 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 59 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Досі триває три бойові зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 110 окупантів, із них 50 — безповоротно. Також українські воїни знищили роботизований комплекс, реактивну систему залпового вогню, автомобіль, вісім одиниць спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 14 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у бік Єгорівки і Тернуватого.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог з початку доби не проводив наступальних дій, проте завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies