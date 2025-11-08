Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Суд відправив під варту начальника відділу Дарницького управління ГУНП, якого знайшли в лісі з вкраденими грошима

Також суд надав можливість внесення застави у розмірі 13,3 млн гривень.

Суд відправив під варту начальника відділу Дарницького управління ГУНП, якого знайшли в лісі з вкраденими грошима
Юрія Рибянського затримали в лісі на Рівненщині
Фото: прокуратура

Начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському обрали запобіжний захід, передає “Суспільне” іх посиланням на Київську міську прокуратуру.

Суд призначив Рибянському запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн гривень.

Вдень 6 листопада Рибянського затримали у лісі на Рівненщині. 

Раніше про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві оголосила столична поліція. Він не вийшов на службу та не виходив на зв’язок. Посадовець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

"Людина зникла з робочого місця із сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись. Орієнтовно мова про понад 16 млн грн, переважно в доларах", — розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.
﻿
