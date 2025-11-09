Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У Полтаві поступово запускають водопостачання

В області відключені підстанції заживлені, тривають налагоджувальні роботи.

Фото: З відкритих джерел

У Полтавській області станом на сьогодні ситуація стабільна. Всі відключені підстанції заживлені, тривають налагоджувальні роботи.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. 

За його словами, є проблемні мікрорайони, зокрема у Полтаві, через пошокджене обладнання через стрибки напруги. В області діють графіки аварійних та погодинних відключень. 

“Полтававодоканал” поступово запускає водопостачання.

“Дав доручення розгорнути додаткові пункти незламності у віддалених мікрорайонах”, – додав очільник ОВА.

Когут розповів, що мобільний зв’язок працює з невеликими перебоями окремих операторів.

  • Уночі 8 листопада Росія завдала масованого удару по Полтавщині. Ворог цілився в обʼєкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок обстрілів одна людина травмована. Через атаку в області вводили спеціальні графіки аварійного відключення світла.
