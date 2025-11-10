Речник Генштабу: в Мирнограді провели евакуацію поранених і доставку боєприпасів, у Покровську триває протидія окупантам

За словами Ковальова, логістика до Мирнограда ускладнена, але ї здійснюють.

Інформація про повний вогневий контроль росіянами логістичних шляхів Сил оборони і оперативне оточення Мирнограда не відповідає дійсності, заявив речник Генштабу Андрій Ковальов у коментарі УП.

За його словами, в Мирнограді підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції і знищують ворожі війська на підступах до міста. Логістика до Мирнограда ускладнена, але є.

Напередодні підрозділам оборонців Мирнограда доставили озброєння та боєприпаси. Провели ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ, зазначив Ковальов.

"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати. У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста", – сказав він.

У Покровську, за даними Ковальова, триває активна протидія спробам російської піхоти закріпитися.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.