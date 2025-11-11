Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ППО знешкодила 53 із 119 запущених Росією безпілотників

Ворог бив в основному по територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині. 

ППО знешкодила 53 із 119 запущених Росією безпілотників
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 11 листопада російські війська запустили по території України 119 безпілотників. ППО знешкодила 53 із них. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.Станом на ранок 11 листопада атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили

  • Вночі 11 листопада у румунському повіті Тулча, що біля кордону із Україною, впав військовий безпілотник під час російської атаки на Одещину. 
Теми: , , ,
