ППО знешкодила 53 із 119 запущених Росією безпілотників

Ворог бив в основному по територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині.

У ніч на 11 листопада російські війська запустили по території України 119 безпілотників. ППО знешкодила 53 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там.

Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.Станом на ранок 11 листопада атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили