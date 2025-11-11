РФ обстріляла за добу 6 населених пунктів Харківщини, поранення отримали три людини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей.
Унаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади поранення отримали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- один fpv-дрон;
- три БпЛА невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Богодухівському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярню, приміщення банку, храм (м. Богодухів), гараж (с. Гути);
у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль (с. Заміст);
в Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова);
у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне);
у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий).
- За минулий тиждень ворог обстріляв 48 населених пунктів Харківщини, вбив трьох і поранив 29 людей. Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки та шість приватних будинків.