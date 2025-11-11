РФ обстріляла за добу 6 населених пунктів Харківщини, поранення отримали три людини

у Богодухівському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярню, приміщення банку, храм (м. Богодухів), гараж (с. Гути);

Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння:

Унаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади поранення отримали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

