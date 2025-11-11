Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ обстріляла за добу 6 населених пунктів Харківщини, поранення отримали три людини

Пошкоджено приватні будівлі та храм.

РФ обстріляла за добу 6 населених пунктів Харківщини, поранення отримали три людини
Фото: З відкритих джерел

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей.

Унаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади поранення отримали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння: 

  • ракета (тип встановлюється);
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • один fpv-дрон;
  • три БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярню, приміщення банку, храм (м. Богодухів), гараж (с. Гути);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль (с. Заміст);

в Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне);

у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий).
﻿
