Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Нідерландські волонтери купили для України літак, щоб збивати дрони

Радянська машина тепер захищає небо над Одеською областю.

Літак Як-52
Фото: Межа

Організація нідерландських волонтерів "Protect Ukraine" за 78 тисяч євро придбала у Великої Британії радянський навчальний літак Як-52, який Сили оборони можуть використовувати для збиття російських ударних дронів.

Як пише "Межа", подарунок від небайдужих нідерландців вже почали активно застосовувати для боротьби із "шахедами" в Одеській області. Він здійснює як денні, так і нічні вильоти.

Як-52 було створено у 1970-х роках. Це літак із високою маневреністю, розрахований на двох членів екіпажу. Простота в обслуговуванні та здатність діяти на малих висотах забезпечують йому роль такого собі "народного винищувача", з якого зручно здійснювати патрулювання та знищення БПЛА.
