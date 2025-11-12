Нідерландські волонтери купили для України літак, щоб збивати дрони

Організація нідерландських волонтерів "Protect Ukraine" за 78 тисяч євро придбала у Великої Британії радянський навчальний літак Як-52, який Сили оборони можуть використовувати для збиття російських ударних дронів.

Як пише "Межа", подарунок від небайдужих нідерландців вже почали активно застосовувати для боротьби із "шахедами" в Одеській області. Він здійснює як денні, так і нічні вильоти.

Як-52 було створено у 1970-х роках. Це літак із високою маневреністю, розрахований на двох членів екіпажу. Простота в обслуговуванні та здатність діяти на малих висотах забезпечують йому роль такого собі "народного винищувача", з якого зручно здійснювати патрулювання та знищення БПЛА.