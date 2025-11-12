ОВА: евакуація з Костянтинівки ще можлива, у місті досі залишається близько 4,8 тисячі цивільних

До міста ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті.

У Костянтинівці на Донеччині наразі перебувають близько 4 800 мешканців, які ще мають можливість евакуюватися з міста.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"У самій Костянтинівській громаді наразі залишається 4 900 людей, і у місті Костянтинівка майже така ж цифра — 4 800 мешканців", — зазначив він.

За словами Петліна, до міста ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті, тож цивільне населення має змогу евакуюватися.

Наразі виїзд із Костянтинівки можливий лише одним маршрутом: через селище Олексієво-Дружківка — місто Дружківка — місто Краматорськ, звідки людей вивозять до більш безпечних регіонів України.