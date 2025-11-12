База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: евакуація з Костянтинівки ще можлива, у місті досі залишається близько 4,8 тисячі цивільних

До міста ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті.

ОВА: евакуація з Костянтинівки ще можлива, у місті досі залишається близько 4,8 тисячі цивільних
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін

У Костянтинівці на Донеччині наразі перебувають близько 4 800 мешканців, які ще мають можливість евакуюватися з міста. 

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"У самій Костянтинівській громаді наразі залишається 4 900 людей, і у місті Костянтинівка майже така ж цифра — 4 800 мешканців", — зазначив він.

За словами Петліна, до міста ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті, тож цивільне населення має змогу евакуюватися.

Наразі виїзд із Костянтинівки можливий лише одним маршрутом: через селище Олексієво-Дружківка — місто Дружківка — місто Краматорськ, звідки людей вивозять до більш безпечних регіонів України.

  • У Покровську Донецької області досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350. Завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо – людям допомагають тільки наші військові.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies