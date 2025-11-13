Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

​Суд ув’язнив на 15 і 13 років зрадників, які наводили ракети по енергооб’єктах у Сумській і Полтавській областях

Основними цілями росіян були місцеві електропідстанції.

​Суд ув’язнив на 15 і 13 років зрадників, які наводили ракети по енергооб’єктах у Сумській і Полтавській областях
суд
Фото: 1zahid.com

До 15 і 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили двох агентів російських спецслужб, які коригували повітряні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомила Служба безпеки.

Основними цілями росіян були місцеві електропідстанції. Для коригування обстрілів агенти встановлювали поблизу об’єктів критичної інфраструктури замасковані відеопастки. Вони приховували мобільні телефони, під’єднували їх до павербанків і відкривали доступ до онлайн-трансляцій співробітникам ФСБ.

Таким чином окупанти намагалися відстежувати наслідки комбінованих атак і оцінювати ефективність ударів по стратегічних підприємствах, які забезпечують світлом і теплом прифронтові регіони.

Слідство встановило, що завдання ворога виконували двоє безробітних жителів Полтавщини. Вони потрапили у поле зору російських спецслужб, коли шукали «легкий заробіток» у телеграм-каналах.

Контррозвідники СБУ затримали обох у жовтні 2024 року біля одного з енергооб’єктів, де ті намагалися встановити приховану камеру.

Суд визнав чоловіків винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Один із засуджених отримав менший строк покарання з огляду на співпрацю зі слідством.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies