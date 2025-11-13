​Суд ув’язнив на 15 і 13 років зрадників, які наводили ракети по енергооб’єктах у Сумській і Полтавській областях

До 15 і 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили двох агентів російських спецслужб, які коригували повітряні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомила Служба безпеки.

Основними цілями росіян були місцеві електропідстанції. Для коригування обстрілів агенти встановлювали поблизу об’єктів критичної інфраструктури замасковані відеопастки. Вони приховували мобільні телефони, під’єднували їх до павербанків і відкривали доступ до онлайн-трансляцій співробітникам ФСБ.

Таким чином окупанти намагалися відстежувати наслідки комбінованих атак і оцінювати ефективність ударів по стратегічних підприємствах, які забезпечують світлом і теплом прифронтові регіони.

Слідство встановило, що завдання ворога виконували двоє безробітних жителів Полтавщини. Вони потрапили у поле зору російських спецслужб, коли шукали «легкий заробіток» у телеграм-каналах.

Контррозвідники СБУ затримали обох у жовтні 2024 року біля одного з енергооб’єктів, де ті намагалися встановити приховану камеру.

Суд визнав чоловіків винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Один із засуджених отримав менший строк покарання з огляду на співпрацю зі слідством.