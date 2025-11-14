Удар росіян по ринку в Чорноморську, 14 листопада 2025

Сьогодні зранку ворог атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську на Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Раніше сьогодні Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними дронами. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.