На Сумщині через обстріли РФ постраждали шестеро людей

Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

На Сумщині через обстріли РФ постраждали шестеро людей
наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Через російські обстріли у Сумській області постраждали шестеро цивільних, серед яких 17-річний та 18-річний юнаки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді унаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали хлопець 17 років, жінки 22, 47 років, чоловіки 50 та 78 років. У Білопільській громаді внаслідок удару постраждав 18-річний юнак.

Протягом доби, з ранку 14 листопада до ранку 15 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Шосткинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА: майже 10 ударів КАБ; п'ять ударів БпЛА; п'ять скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетний удар по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, нежитлові будівлі, громадський транспорт. У Великописарівській та Білопільській громадах пошкоджені приватні домоволодіння; у Краснопільській громаді — нежитлові будівлі.

Також у Середино-Будській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури; у Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення; в Есманьській громаді та Шалигинській громадах зруйновані приватні домоволодіння; в Шосткинській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, зруйновано приватне домоволодіння.

За добу з прикордонних громад евакуювали 26 людей.
