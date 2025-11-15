На Сумщині через обстріли РФ постраждали шестеро людей

Через російські обстріли у Сумській області постраждали шестеро цивільних, серед яких 17-річний та 18-річний юнаки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді унаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали хлопець 17 років, жінки 22, 47 років, чоловіки 50 та 78 років. У Білопільській громаді внаслідок удару постраждав 18-річний юнак.

Протягом доби, з ранку 14 листопада до ранку 15 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Шосткинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА: майже 10 ударів КАБ; п'ять ударів БпЛА; п'ять скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетний удар по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, нежитлові будівлі, громадський транспорт. У Великописарівській та Білопільській громадах пошкоджені приватні домоволодіння; у Краснопільській громаді — нежитлові будівлі.

Також у Середино-Будській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури; у Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення; в Есманьській громаді та Шалигинській громадах зруйновані приватні домоволодіння; в Шосткинській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, зруйновано приватне домоволодіння.

За добу з прикордонних громад евакуювали 26 людей.