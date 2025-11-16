Сили ППО уночі знищили 139 із 176 ворожих БпЛА

У ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у Повітряних силах.