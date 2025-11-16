Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО уночі знищили 139 із 176 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Сили ППО уночі знищили 139 із 176 ворожих БпЛА
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у Повітряних силах.
﻿
