Оборонці ліквідували 1160 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі .

Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 159 420 солдатів.

