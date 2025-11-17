Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці ліквідували 1160 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 159 420 солдатів. 

Оборонці ліквідували 1160 окупантів за добу
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 1160 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 системи ППО. 

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб 
  • танків – 11 355 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 544 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 246 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
