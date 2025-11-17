Оборонці ліквідували 1160 окупантів за добу

Упродовж доби армія РФ втратила 1160 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 системи ППО.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
- танків – 11 355 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
- РСЗВ – 1 544 (+1) од.
- засоби ППО – 1 246 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.