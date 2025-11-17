“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість постраждалих у Нікополі зросла до трьох, — ОВА

У Павлоградському районі від обстрілів РФ постраждала цивільна.

наслідки обстрілів РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти упродовж 17 листопада атакували дронами та били з артилерії по Нікопольщині, Синельниківщині та Павлоградському районі Дніпропетровської області. У Нікополі відомо про 2 загиблих та трьох поранених.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. 

Унаслідок російських обстрілів у Нікополі загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до трьох. "До лікарів звернулася 41-річна жінка. Їй надали допомогу, оговтуватиметься вдома".

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені інфраструктура, садочок, заклад культури і спорту, церква, ринок, 5 магазинів, торгівельний центр, перукарня, АЗС, 4 багатоквартирних і 2 приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач. 

У  Павлоградському районі росіяни били по Межиріцькій і Вербківській громадах. Травми отримала 33-річна жінка. Понівечені інфраструктура, 7 приватних осель, 2 господарські споруди, ще одна – знищена. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі під ударом були Покровська і Межівська громади. Ворог застосував КАБи і безпілотник. Зруйнований торгівельний комплекс. 

Пошкоджені храм, 2 навчальні заклади, 9 магазинів, нотаріальна контора, адмінбудівля, 4 багатоквартирні і 2 приватні будинки, авто.
