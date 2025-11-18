Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
У Дніпрі затримали студента за підозрою у підготовці терактів

Підозрюваний мав виготовити вибухівку, замасковану під вогнегасник, і спорядити її мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання 18-річного студента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів у Дніпрі. 

За даними слідства, він діяв за вказівками російських спецслужб після дистанційного вербування у Telegram.

Студент місцевого професійно-технічного училища винайняв окрему квартиру, де облаштував лабораторію для виготовлення вибухівки. Гроші на переїзд і купівлю компонентів він отримав від російських кураторів.

За інформацією СБУ, підозрюваний мав виготовити вибухівку, замасковану під вогнегасник, і спорядити її мобільним телефоном для дистанційного підриву. Після цього він очікував на координати місця, де мав залишити готовий пристрій.

Співробітники СБУ затримали його у момент завершення роботи над першою вибухівкою. Під час обшуку вилучили комплектуючі до бомби та телефон, через який він контактував із куратором.

Студенту повідомили про підозру за статтями щодо підготовки теракту. Суд взяв його під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
