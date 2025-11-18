Підозрюваний мав виготовити вибухівку, замасковану під вогнегасник, і спорядити її мобільним телефоном для дистанційного підриву.

У Дніпрі затримали студента за підозрою у підготовці терактів

Служба безпеки України повідомила про затримання 18-річного студента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів у Дніпрі.

За даними слідства, він діяв за вказівками російських спецслужб після дистанційного вербування у Telegram.

Студент місцевого професійно-технічного училища винайняв окрему квартиру, де облаштував лабораторію для виготовлення вибухівки. Гроші на переїзд і купівлю компонентів він отримав від російських кураторів.

За інформацією СБУ, підозрюваний мав виготовити вибухівку, замасковану під вогнегасник, і спорядити її мобільним телефоном для дистанційного підриву. Після цього він очікував на координати місця, де мав залишити готовий пристрій.

Співробітники СБУ затримали його у момент завершення роботи над першою вибухівкою. Під час обшуку вилучили комплектуючі до бомби та телефон, через який він контактував із куратором.

Студенту повідомили про підозру за статтями щодо підготовки теракту. Суд взяв його під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.