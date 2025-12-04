Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася “втемну” використовувати військових, які відвідували торговельний заклад.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку – 35-річну продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала ворожі атаки по місту.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася “втемну” використовувати військових, які відвідували торговельний заклад.

Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки, а потім випитувала “потрібну” інформацію під час побутових розмов.

У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська.

Серед іншого, зловмисницю цікавили, зокрема, координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії.

Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких рашисти готували удари.

Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її. При обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована рашистами через її знайомого – бойовика збройних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.