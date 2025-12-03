СБУ заочно повідомила про підозру “доктору зло”, який катував українських полонених

Йдеться про Іллю Сорокіна – фельдшера медчастини виправної колонії № 10 управління виконання покарань по республіці Мордовія РФ.

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного росіянина, який причетний до масових катувань українських військовополонених.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант вчиняв тортури до поранених українських воїнів, яких тримали в місцевій тюрмі. За жорстокі катування над ув’язненими Сорокін отримав від них прізвисько “доктор зло”.

Серед іншого, задокументовано, що під виглядом проведення “медогляду”, рашист застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла.

Крім цього, російський фельдшер навмисно залишав поранених воїнів, яких тримали у застінках, без знеболювальних та перев’язок.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сорокіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, жорстоке поводження з військовополоненими).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та сприяння Департаменту карного розшуку Національної поліції України.