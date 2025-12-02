У прокуратурі повідомили про затримання колишнього топчиновника "Енергоатому"

Його підозрюють у маніпуляціях під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

У Генпрокуратурі повідомили про затримання колишнього топчиновника "Енергоатому". Його підозрюють у маніпуляціях під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. У прокуратурі кажуть, що це – документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

"Киівська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом». Він же — колишній перший заступник міністра енергетики України", – йдеться на телеграм-каналі генерального прокурора Руслана Кравченка.

Чиновнику готують підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн. 12 серпня того ж року, тобто через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

"Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства", – розповіли у прокуратурі.

Там також додали, що під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" "вийшли" на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

"Слідством встановлено, що основний власник "Просто-Страхування" — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED", – йдеться у повідомленні.

Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер").

У прокуратурі кажуть, що все зводиться до однієї фінансової групи – російського холдингу "РЕСО", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

"Крім того, ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина рф — президента російської "Холдингової компанії "РЕСО", – додали там.

Зазначається, що це є класичною схемою приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки.

Щодо затриманого готують документи для обрання запобіжного заходу.