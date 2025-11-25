Тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя одеського суддю, підозрюваного у підбурюванні до хабаря

Його відсторонили до 18 січня 2026 року.

25 листопада 2025 року Вища рада правосуддя до 18 січня 2026 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили на сайті ВРП.

"Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка", – розповіли у відомстві.

Суддя підозрється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369 Кримінального кодексу України, а саме у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.

За даними слідства, ці дії скоювали за попередньою змовою групою осіб.

"Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя", – повідомили у ВРП.