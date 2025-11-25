Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя одеського суддю, підозрюваного у підбурюванні до хабаря

Його відсторонили до 18 січня 2026 року. 

Тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя одеського суддю, підозрюваного у підбурюванні до хабаря
Фото: З відкритих джерел

25 листопада 2025 року Вища рада правосуддя до 18 січня 2026 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили на сайті ВРП.

"Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка", – розповіли у відомстві. 

Суддя підозрється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369 Кримінального кодексу України, а саме у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище. 

За даними слідства, ці дії скоювали за попередньою змовою групою осіб.

"Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя", – повідомили у ВРП. 

  • Вчора стало відомо, що прокуратура повідомила про підозру судді одного з районних судів м. Одеси та адвокату, яких викрили на підбурюванні до надання хабаря за винесення судового рішення у цивільній справі на користь особи.
