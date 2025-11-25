На Львівщині викрили привласнення понад 10 млн грн під час закупівлі генераторів для військових

Про підозру повідомили командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку.

Викрили привласнення грошей на генераторах для військових

У Львівській області командира військової частини, начальника інженерної служби та цивільну співучасницю підозрюють у привласненні грошей на закупівлі генераторів для військових.

Про це пише пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР викрили посадовців однієї з військових частин Львівщини на привласнені коштів, виділених на закупівлю генераторів. Про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку", – йдеться у повідомленні.

У Бюро розповіли, що службові особи у змові з підприємицею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їх реальна ринкова вартість становила майже 7 млн грн, однак посадовці придбали обладнання у 2,5 рази дорожче – за понад 17 млн грн.

Таким чином 10,2 млн грн державних коштів безпідставно перерахували постачальнику та привласнили. Надалі ці гроші провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми.

Усім трьом повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашньго арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.Працюють над поверненням державі завданих збитків.