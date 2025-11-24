Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Оголосили підозри росіянам, які організували удар "Іскандером" по дитячому майданчику у Кривому Розі

Окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. 

Оголосили підозри росіянам, які організували удар "Іскандером" по дитячому майданчику у Кривому Розі
обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року
Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Через це тоді було 20 загиблих, серед них 9 дітей, та 44 поранених.

Як зазначили у СБУ та Офісі генпрокурора, йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста.

За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною. 

Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ.

Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.

За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину – начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ.

Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Балістична ракета «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною є високоточним озброєнням, після вибуху якого розлітається на сотні – тисячі уламків, здатних уражати людей і об’єкти на десятки метрів навколо. Через надзвичайно короткий час польоту населення не мало можливості сховатися.
