Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана

У базі розшуку МВС з'явилися повідомлення про розшук підозрюваних Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють в корупції у сфері енергетики.

Про це свідчить інформація у базі даних МВС.

У повідомленні йдеться про те, що Міндіча та Цукермана розшукує Центральне управління НАБУ як осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Дата зникнення Міндіча – 10 листопада, Цукермана – 26 жовтня.

Статті, за якою звинувачують Цукермана:

Ст.255 ч.1 та ст.209 ч.3 ККУ стосуються створення, керівництва злочинною організацією або участі в ній (ст. 255 ч.1) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.3).

Частина 1 статті 255 карає за створення, керівництво або участь у злочинній організації, а частина 3 статті 209 стосується легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Статті, за якою звинувачують Міндіча:

створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);

стаття 209 ч. 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо ці дії вчинені організованою злочинною групою або в особливо великих обсягах.

вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

Хто таку Міндіч і Цукерман

Міндіч і Цукерман – одні з фігурантів операції антикорупційних органів під назвою «Мідас».

Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".

Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

Бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада — за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".

Він скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України.