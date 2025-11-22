В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана

Міндіч зник 10 листопада, а Цукерман — 26 жовтня.

Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

У базі розшуку МВС з'явилися повідомлення про розшук підозрюваних Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють в корупції у сфері енергетики.

Про це свідчить інформація у базі даних МВС

У повідомленні йдеться про те, що Міндіча та Цукермана розшукує Центральне управління НАБУ як осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. 

Дата зникнення Міндіча – 10 листопада, Цукермана – 26 жовтня.

Статті, за якою звинувачують Цукермана: 

  • Ст.255 ч.1 та ст.209 ч.3 ККУ стосуються створення, керівництва злочинною організацією або участі в ній (ст. 255 ч.1) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.3). 
  • Частина 1 статті 255 карає за створення, керівництво або участь у злочинній організації, а частина 3 статті 209 стосується легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

Статті, за якою звинувачують Міндіча: 

  • створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
  • стаття 209 ч. 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо ці дії вчинені організованою злочинною групою або в особливо великих обсягах.
  • вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

Хто таку Міндіч і Цукерман

  • Міндіч і Цукерман – одні з фігурантів операції антикорупційних органів під назвою «Мідас».
  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. 
  • Бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада — за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".
  • Він скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України. 
